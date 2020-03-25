На промежуточных и вспомогательных дорогах Сумгайыта и Абшерона установлены полицейские посты (ФОТО)

БАКУ/Trend - В целях защиты населения от заражения коронавирусом был объявлен специальный карантинный режим. В течение определенного периода, наряду с другими необходимыми мерами, был ограничен въезд-выезд транспортных средств в/из Баку и Сумгайыт, а также Абшеронский район, за исключением машин специального назначения (скорую помощь, аварийную службу и т.д.), а также грузовики. Независимо от типа собственности, региональные и междугородние пассажирские перевозки были приостановлены по всей стране.



Как сообщили Trend в пресс-службе МВД, для этого на дорогах столицы, а также Сумгайыта и Абшеронского района функционируют стационарные посты полиции. Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции и полка особого реагирования круглосуточно обслуживают пункты пропуска на дорогах Баку-Алят, Баку-Губа и Баку-Шамахы. Во избежание возникновения любой негативной ситуации на этих постах, ситуация на них контролируется в режиме реального времени с помощью камер Службы "Безопасный город".



Следует отметить, что с момента введения специального карантинного режима, на этих стационарных постах был предотвращен въезд в столицу, а также в город Сумгайыт и Абшеронский район 6 164-х автомобилей из регионов. Также за этот период было возвращено 1746 автомобилей, которые пытались выехать из городов Баку, Сумгайыт и Абшеронского района в регионы.

К сожалению, есть случаи, когда некоторые водители пытаются проехать по данным направлениям, используя промежуточные и вспомогательные дороги за пределами магистральных трасс, нарушая требования специального карантинного режима. Во избежание подобных действий, по распоряжению МВД были организованы посты и на промежуточных и вспомогательных дорогах. Офицеры внутренних войск и сотрудники местной полиции несут круглосуточную службу на этих постах.