Azercell поддержал самоотверженных медработников

БАКУ/Trend - Лидирующий мобильный оператор страны - «Azercell Telekom», провел еще одну социальную акцию связанную с борьбой против инфекции коронавируса (COVİD-19). На этот раз, компания оказала поддержку в предоставлении услуг мобильной связи медицинским работникам, рискующим своей жизнью и самоотверженно выполняющим свой долг в борьбе с коронавирусом в различных медицинских учреждениях и карантинных центрах страны, сообщили Trend в пресс-службе компании.

Azercell, не делая различий между своими абонентами и пользователями других операторов, пополнил баланс более 600 ответственных медицинских работников на сумму 50 манатов. Загруженная подарочная сумма может быть использована для приобретения любых видов услуг современной мобильной связи (звонки внутри сети/вне сети/зарубежные звонки, SMS, мобильный интернет). Отметим, что список медицинских работников был представлен Ассоциацией Управления Медицинскими Территориальными Зонами при Государственном Агенстве Обязательного Медицинского Страхования.

Напомним, что в целях усиления борьбы и принятия превентивных мер против инфекции коронавируса (COVID-19), мобильный оператор выделил 2 млн. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом, созданный по приказу Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года. Компания не только стала первым мобильным оператором в стране, объявившим бесплатные звонки на “Горячую линию” Государственного Агенства Обязательного Медицинского Страхования (1542), но и пополнила баланс абонентов находящихся в странах с ограниченным транспортным сообщением с Азербайджаном и пользующихся роумингом, суммой в размере 50 манат. Помимо этого, совместно с общественной организацией “Региональное Развитие”, компания подарила праздничное настроение 5 728 малоимущим семьям. Этот проект нес характер поддержки мер для препятствования распространению инфекции коронавируса в стране и государственных мер социальной изоляции в борьбе с ним.Также, Azercell дал возможность своим пользователям внести пожертвования в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом через услуги «Mobil Ödəmə» в приложении «Kabinetim».

Мобильный оператор предложил абонентам старше 65 лет воспользоваться абонентскими услугами не покидая своего дома: платные абонентские услуги отныне стали бесплатными для людей данной возрастной категории. Так, важные операции на номере, прежде требующие посещения офиса (как,например, услуги смены sim - карты) теперь будут решены на дому абонентов, которым за 65.

“Azercell Telekom” ООО планирует и в будущем проводить подобные социальные акции для поддержки уязвимых общества.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".