Более 3 тыс. автомобилей, нарушивших карантинный режим, были возвращены назад

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что прошло два дня с момента объявления в стране карантинного режима, интенсивность движения транспортных средств по автомобильным дорогам республики, особенно в южном направлении, все еще высока. Возвращение до 2000 легковых автомобилей, управляемых лицами, зарегистрированными в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, пытавшихся выехать в регионы и 1200 автомобилей, двигавшихся из районов в направлении столицы, свидетельствует о том, что некоторые граждане не обращают внимания на серьезность применяемого карантинного режима, сообщает Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

Несмотря на то, что с водителями и пассажирами проводятся профилактические беседы, возвращенные лица совершают попытки повторно пересечь посты, приводят необоснованные оправдания, все это приводит к увеличению плотности проезда на постах, создает препятствия для движения других транспортных средств, которым дано разрешение на проезд.

Также, несмотря на то, что Оперативный штаб при Кабинете министров в целях минимизации вероятности распространения инфекции рекомендует, чтобы граждане страны, независимо от места прописки, оставались дома, некоторые лица, не прописанными в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, преодолевают большие расстояния с намерением въехать в эти регионы, а также стремление жителей Баку, Сумгайыта и Абшеронского района выехать в регионы республики, приводит к тому, что эти люди испытывают напрасные трудности, связанные с переездом, а также приводит к ненужным расходам их средств и вынужденному возвращению.

В целях предотвращения вышеупомянутых случаев Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз просит участников движения, которые хотят путешествовать как в направлении столицы, так и районов, соблюдать установленные правила. В противном случае водители и пассажиры, нарушившие карантинный режим, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.