Фонд Гейдара Алиева запустил социальный проект в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева запустил социальный проект в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщает Trend, в связи с объявлением в стране со стороны Оперативного штаба при Кабинете министров с 24 марта по 20 апреля специального карантинного режима и запрещением людям старше 65 лет выходить из дома, волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» оказывают помощь жителям из данной возрастной категории, которые живут одни.

Так, во время особого карантинного режима, гражданам старше 65 лет, которые проживают одни, доставляются различные продукты питания. Также подразумевается предоставление социальных услуг, таких как покупка лекарств и медицинские осмотры на дому.

Отметим, что во время карантинного режима, одинокие люди старше 65 лет, для ежедневных необходимых социальных услуг могут обращаться на горячую линию -150 ОО «Региональное развитие».