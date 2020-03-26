Время можно плодотворно проводить и в условиях карантина — социолог

Общество 26 марта 2020 09:43 (UTC+04:00)
Время можно плодотворно проводить и в условиях карантина — социолог

БАКУ /Trend/ - Принудительные карантинные меры, применяемые в различных странах в связи с коронавирусом, временно отдалили людей от привычного образа жизни.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий кафедрой социологии турецкого Университета Ускюдар, профессор Абульфаз Сулейманлы.

По его словам, каждый должен сознавать, что карантинный режим имеет чрезвычайно важное значение для него самого и окружающих людей с точки зрения охраны здоровья.

Социолог отметил, что данные меры играют исключительную роль для защиты здоровья больных и пожилых людей, относящихся к уязвимой категории повышенного риска.

"Каждый индивидуум должен сознавать эту ответственность. Эффективное проведение карантинного периода зависит от самих людей. Люди в условиях карантина или социальной изоляции, могут посвятить это время самосовершенствованию, больше читать, смотреть интересные фильмы, делиться в социальных сетях позитивными мыслями. Все это поможет полезнее проводить карантинный период", - сказал Абульфаз Сулейманлы.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, оперативного штаба при Кабинете Министров.

От граждан также требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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