IDEAL perfumery&cosmetics выделила 200 000 манатов на борьбу с коронавирусом

Сеть парфюмерно-косметических магазинов «İdeal» выделила 200 000 манатов на борьбу с коронавирусом

Сеть парфюмерно-косметических магазинов «İdeal», всегда придающая особое значение безопасности своих сотрудников и клиентов откликнулась на призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева, присоединилась к мерам по предотвращению распространения и ограничению негативного влияния COVID-19.

Сеть магазинов «İdeal» перечислила 200 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Для профилактики коронавирусной инфекции «İdeal» призывает граждан страны придерживаться рекомендаций ВОЗ, условий превентивных мер, выдвинутых оперативным штабом при Кабинете Министров, а также мобилизовать и объединить свои силы в борьбе с коронавирусом.

Отметим, что торговая сеть «İdeal» входит в состав ООО «Adore Kompani».