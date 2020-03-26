Миллион манатов от Aviation Services Group в Фонд борьбы с коронавирусом

Группа компаний Aviation Services Group (ASG), представляющие услуги в сфере гражданской авиации в Азербайджане, поддержала инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и перечислила в Фонд борьбы с коронавирусом один миллион манатов.

Компании, входящие в состав Aviation Services Group, работают в аэропортах в усиленном режиме в рамках доставки наших соотечественников на родину. Aviation Services Group, следуя рекомендациям оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, соблюдает все меры безопасности для обеспечения защиты здоровья своих клиентов и сотрудников.

Aviation Services Group заявляет о своей солидарности с правительством и азербайджанским народом в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и призывает всех сплотиться и помочь в борьбе с пандемией.