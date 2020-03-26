Бакметрополитен перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 тысяч манатов

БАКУ /Trend/ - Многие организации и физические лица продолжают перечислять средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Как сообщает в четверг Trend, сотрудники ЗАО "Бакинский метрополитен" приняли решение осуществить пожертвования в Фонд, перечислив часть заработной платы в размере 100 тысяч манатов.

Коллектив ЗАО "Бакинский метрополитен", поддерживает меры, осуществляемые государством в направлении пресечения негативного влияния пандемии коронавируса на граждан и экономику страны, выражает свою солидарность с народом.

(Текст: Турал Гараджаев)