Бакметрополитен перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 тысяч манатов
БАКУ /Trend/ - Многие организации и физические лица продолжают перечислять средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.
Как сообщает в четверг Trend, сотрудники ЗАО "Бакинский метрополитен" приняли решение осуществить пожертвования в Фонд, перечислив часть заработной платы в размере 100 тысяч манатов.
Коллектив ЗАО "Бакинский метрополитен", поддерживает меры, осуществляемые государством в направлении пресечения негативного влияния пандемии коронавируса на граждан и экономику страны, выражает свою солидарность с народом.
(Текст: Турал Гараджаев)
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