Обращение Азербайджанского Солдата к населению: Мы служим вам, и вы для нас оставайтесь дома! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с распространением коронавируса в Азербайджане группа сотрудников Министерства обороны подготовила видеоролик.

Как сообщает Trend, солдаты азербайджанской армии рекомендовали гражданам оставаться дома для своего и окружающих здоровья.

"Мы служим вам, и вы для нас оставайтесь дома!" - сказали солдаты.