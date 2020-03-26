Заур Алиев: В настоящее время число больных на карантине в Азербайджане превышает 3 300 человек

Общество 26 марта 2020 23:41 (UTC+04:00)
Заур Алиев: В настоящее время число больных на карантине в Азербайджане превышает 3 300 человек

БАКУ /Trend/ - В связи с массовым характером случаев заражения коронавирусом, по стране выделена 21 больница, готовая принять зараженных.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на слова председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева на заседании оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова

Алиев отметил, что больницы обеспечиваются всем недостающим оборудованием и медицинским персоналом.

С этой целью в Баку выделено шесть, в регионах - 15 больниц.

Официальный представитель агентства подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане более 3 300 человек находится на карантине. Большинство из них - иностранцы.

"К сожалению, я должен сказать, что в последнее время все больше случаев заражения стали выявляться изнутри, в частности, заражение коронавирусом было обнаружено у лиц с диагнозом пневмония, обращавшихся в больницы и службы скорой помощи" - подытожил Алиев.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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