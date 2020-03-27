Азербайджанские знаменитости призвали сограждан соблюдать правила карантина в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - К акции Всемирной организации здравоохранения «Оставайся дома, спаси жизни!» присоединились и деятели искусства Азербайджана. Они призвали всех поддержать превентивные и неотложные меры правительства против угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как сказал в пятницу Trend народный артист Ильхам Намиг Кямал, режим карантина - это решение, принятое во имя безопасности людей.

"В жизни бывают трудные моменты. В такое время люди должны проявлять терпимость, солидарность. Не следует забывать, что защищать себя означает защищать государство, народ. Поэтому требования карантина следует соблюдать не только ради самих себя, но и ради окружающих. В настоящее время я и моя семья полностью соблюдаем карантин, и остаемся дома", - сказал он.

Заслуженный артист Бахрам Багирзаде сказал, что уже в течение недели он и члены его семьи соблюдают правила карантина. "Мы соблюдаем правила карантина, установленные азербайджанским правительством. Дома сейчас нет только моей супруги, которая по профессии врач, и в настоящее время выполняет свои должностные обязанности", - сказал он.

Багирзаде добавил, что люди должны понимать, что они могут не только заразиться сами, но и заразить других. "Рекомендую гражданам оставаться дома, тем самым обезопасив как себя, так и окружающих. Часто мыть руки нас научили еще в детстве. Можно защититься от этого вируса, соблюдая обычные правила гигиены", - сказал он.

Напомним, что с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане действует особый карантинный режим в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, и обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям из этой категории. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах группами более 10 человек. В случае возникновения подозрений на коронавирусную инфекцию следует немедленно обратиться по номеру 103 или на горячую линию 15-42.

(Текст: Турал Гараджаев)