Волонтеры DOST оказывают социальные услуги одиноким пожилым людям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Волонтеры DOST активно помогают работникам социальных служб в оказании социальных и бытовых услуг одиноким гражданам старше 65 лет.

Как сообщили в пятницу Trend в минтруда и соцзащиты населения, 30 волонтеров - участников программы "Волонтер DOST" оказывают поддержку работникам соцслужб в оказании социальных и бытовых услуг, в которых нуждаются одинокие пожилые граждане.

Эти услуги охватывают работы по хозяйству, оказание помощи в закупке товаров первой необходимости, в осуществлении коммунальных выплат.

Напомним, что с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане действует особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, и в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям из этой категории. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек. В случае возникновения подозрений на коронавирусную инфекцию следует немедленно обратиться по номеру 103 или на горячую линию 15-42.

(Текст: Турал Гараджаев)