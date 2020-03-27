Будет избран новый председатель комиссии по топонимике парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Будет избран новый председатель комиссии по топонимике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как передает в пятницу Trend, данный вопрос будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 30 марта.
Отметим, что председателем комиссии по топонимике Милли Меджлиса пятого созыва был Иса Габиббейли.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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