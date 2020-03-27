Парламент Азербайджана обсудит продление срока применения обязательного медстрахования

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсудит продление срока поэтапного применения обязательного медицинского страхования на территории страны, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации, данный вопрос будет обсужден на пленарном заседании 30 марта.

В связи с этим предлагается внести изменения в закон “О медицинском страховании”. Согласно изменениям, обязательное медицинское страхование будет применяться поэтапно, с тем, чтобы этот процесс будет завершен в 2021 году.

Согласно действующему закону, поэтапный процесс внедрения обязательного медицинского страхования должен был быть завершиться в 2020 году.