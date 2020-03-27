Коронавирус: Всемирная опасность и необходимые государственные меры

БАКУ/Trend/ - Осуществление профилактических и неотложных мер по предотвращению распространения коронавируса на территории Азербайджана находится под строгим контролем главы государства. Предпринимаются все необходимые шаги по недопущению распространения коронавируса в Азербайджане, охране здоровья населения, принимаются превентивные меры на самом высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Таир Миркишили.

По его словам, согласно постановлению Кабинета министров от30 января 2020 года утвержден "План действий по предупреждению распространения нового коронавирусного заболевания в Азербайджане" и осуществляются намеченные меры. Учитывая широкий охват географии распространения болезни, в целях повышения эффективности соответствующих профилактических мероприятий совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проводится интенсивная работа, прилагаются серьезные усилия для выполнения всех данных рекомендаций.

Депутат Таир Миркишили отметил, что благодаря решительным и своевременным шагам правительства по борьбе с коронавирусом удалось предотвратить массовое распространение вируса:

"Меры социальной изоляции, предпринятые для защиты здоровья людей, естественно, влияют и на экономическую деятельность в стране. С этой точки зрения, подписанное главой государства господином Ильхамом Алиевым распоряжение о выделении 1 миллиарда манатов в рамках необходимых направлений государственной поддержки на начальном этапе наиболее негативно отразилось на туризме, гостиничном деле, общественном питании, развлечениях, транспорте, торговле и др. как правило, он охватывает около 12 сфер деятельности.

Распоряжение показывает, что предприниматели, затронутые мерами социальной изоляции, не остались без внимания главы государства. Задачи, поставленные в связи со срочной реализацией государственной поддержки и стимулирующих мер по различным направлениям, имеют важное значение для экономических субъектов. Начало анализа мер поддержки рабочей группы, созданных под руководством Министерства экономики, дает основание сказать, что эти меры охватят широкий спектр”.

В нынешних условиях физические и юридические лица, граждане нуждаются в поддержке в выполнении договорных обязательств в результате сложившихся условий, получении ежедневного, ежемесячного дохода, не сокращении работников. С другой стороны, необходимо стимулировать и альтернативные, современные, бесконтактные услуги.

Думаю, что шаги, предпринимаемые государством, будут в основном в этих направлениях. Проводимые в нашей стране экономические реформы, гибкая экономическая политика создают большие возможности для реализации этих мер.

Уверен, что в результате осуществляемых мер наши экономические субъекты окажут меньшее влияние на кризис".