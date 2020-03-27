МВД Азербайджана: Несмотря на особый карантинный режим, обеспечивается движение транзитных грузовиков (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Несмотря на действие в Азербайджане особого карантинного режима по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции, в сопровождении сотрудников полиции обеспечивается движение грузовых транспортных средств из соседних государств, в том числе из Исламской Республики Иран, в Азербайджан.
Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе министерства внутренних дел, до тех пор, пока транспортные средства, перевозящие транзитные грузы, не покинут границы страны, их сопровождают сотрудники дорожно-патрульной службы и сотрудники Отдельного полка полиции быстрого реагирования.
Водителям не разрешается общаться с местными жителями по дороге и останавливать транспортные средства вне маршрута, за исключением экстренных случаев.
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МВД Азербайджана: Несмотря на особый карантинный режим, обеспечивается движение транзитных грузовиков (ФОТО/ВИДЕО)
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