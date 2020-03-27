В Баку наказаны владельцы кафе, нарушившие режим карантина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мер, принятых в Азербайджане для пресечения распространения коронавирусной инфекции, рабочий режим для кафе, ресторанов, чайных домов, интернет-клубов и других предприятий массового скопления людей установлен с 09:00 до 15:00.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МВД, некоторые кафе и рестораны, игнорируя требования режима карантина, продолжают свою деятельность в не разрешенное время. В направлении пресечения негативных случаев такого рода органы внутренних дел усилили контрольные меры как в столице, так и в регионах.

В ходе последнего из таких контрольных мероприятий, сотрудники Отдельного полка быстрого реагирования выявили, что кафе "Locco" и "Городок" в поселке Бадамдар Сабаильского района, работали после установленного времени. В отношении владельцев этих объектов территориальные органы полиции приняли меры в рамках законодательства.

МВД Азербайджана доводит до сведения населения, что эти ограничения введены для сведения к минимуму контактов среди граждан.

Владельцы объектов общепита, не соблюдающие требования особого режима карантина, будут строго наказаны.

(Текст: Турал Гараджаев)