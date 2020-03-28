АПБ Азербайджана о приоритетах дезинфекционных работ в торговых объектах

БАКУ/Trend/ - В продуктовых магазинах (оптовой и розничной торговли, на рынках, ярмарках и других торговых объектах) были выявлены участки, на которых наиболее важна дезинфекция спиртосодержащими растворами или другими веществами, сообщили Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

По данным источника, в первую очередь необходимо проводить дезинфекцию спиртосодержащими растворами и/или другими веществами следующих объектов: двери и дверные ручки, шкафы, предназначенные для хранения личных вещей потребителей и их ручки, платежные терминалы, конвейерные ленты у кассовых аппаратов, полки, стеллажи, тележки и корзины, где хранятся продукты, эскалаторы и поручни, лифты в многоэтажных объектах, ручки холодильников, контейнеры для отходов.