Деятели искусства обратились к населению Азербайджана в связи с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Деятели искусства обратились к населению Азербайджана в связи с коронавирусом.

В своем обращении деятели искусства призвали население проявить гражданскую солидарность в борьбе с коронавирусом, оставаться дома и соблюдать все рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров, а также требования особого режима карантина.

Trend представляет вашему вниманию данное видеообращение: