Деятели искусства обратились к населению Азербайджана в связи с коронавирусом (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Деятели искусства обратились к населению Азербайджана в связи с коронавирусом.
В своем обращении деятели искусства призвали население проявить гражданскую солидарность в борьбе с коронавирусом, оставаться дома и соблюдать все рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров, а также требования особого режима карантина.
Trend представляет вашему вниманию данное видеообращение:
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