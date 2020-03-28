В Хачмазе проводятся просветительские мероприятия в связи с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хачмазском районе продолжаются превентивные мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, наиболее важной частью которых является соблюдение гражданами правил социальной изоляции и минимизация общения, сообщает в субботу Trend

В целях предотвращения распространения инфекции и контроля за соблюдением требований особого карантинного режима, в кратчайшие сроки была создана 101 группа, в которые вошли представители ИВ административных территориальных округов и муниципалитетов Хачмазского района.

Группы проводят просветительские мероприятия в парках, сельских центрах, а также в других местах массового скопления населения. В ходе бесед с жителями было отмечено, что решения и рекомендации, принятые Оперативным штабом при Кабинете министров, должны соблюдаться в обязательном порядке. Также было отмечено, что людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, собираться в общественных местах, в том числе на улицах, в парках и других местах числом более 10 человек. Кроме того, настоятельно рекомендуется соблюдать двухметровую дистанцию при межличностных контактах и звонить на горячие линии по номерам 103 или 1542 в случаях выявления характерных симптомов коронавирусного заболевания.

В то же время отмечается, что требования особого карантинного режима применяются к жителям с целью защиты здоровья граждан и предотвращения других последствий, которые может вызвать вирус.

Оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в особой социальной защите, находится в центре внимания созданного в районе штаба.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)