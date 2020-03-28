В Гяндже пресечен факт нарушения карантинного режима (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Гяндже выявлен факт нарушения карантинного режима.
Как сообщили Trend в региональной группе пресс-службы МВД в городе Гянджа, сотрудники Управления полиции Низаминского района ГУП во время службы на административных территориях выявили интернет-клуб, действующий на территории района, и тем самым, не соблюдающий карантинный режим.
Сотрудниками сразу же была приостановлена деятельность объекта, по отношению к владельцу были приняты меры в соответствии с законом.
Было также отмечено, что сотрудники Главного управления полиции города Гянджа продолжают мероприятия по обеспечению специальных карантинных режимов, принятых оперативным штабом при Кабинете Министров.
(Текст Эльдар Джанашвили)
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