В Гяндже пресечен факт нарушения карантинного режима (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже выявлен факт нарушения карантинного режима.

Как сообщили Trend в региональной группе пресс-службы МВД в городе Гянджа, сотрудники Управления полиции Низаминского района ГУП во время службы на административных территориях выявили интернет-клуб, действующий на территории района, и тем самым, не соблюдающий карантинный режим.

Сотрудниками сразу же была приостановлена деятельность объекта, по отношению к владельцу были приняты меры в соответствии с законом.

Было также отмечено, что сотрудники Главного управления полиции города Гянджа продолжают мероприятия по обеспечению специальных карантинных режимов, принятых оперативным штабом при Кабинете Министров.

(Текст Эльдар Джанашвили)