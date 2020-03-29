Обнародован график телеуроков на 30 марта

БАКУ /Trend/ - Обнародован график занятий на 30 марта в рамках программы "Время урока", транслируемой на телеканале “Mədəniyyət” (Культура) при поддержке министерства образования.

Trend представляет вашему вниманию этот график.

Отметим, что 30 марта на канале “Mədəniyyət” также начнут транслироваться телеуроки по различным специальностям. Телеуроки стартуют с 16.15.