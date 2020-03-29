В Баку будут штрафовать за поездки на автомобиле без серьезной необходимости

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начаты рейды. Останавливаются водители транспортных средств, использующие свои автомобили без крайней необходимости, и в их отношении принимаются административные санкции.

Об этом сказал в воскресенье Trend начальник отделения Управления полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.