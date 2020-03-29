БАКУ /Trend/ - В связи с особым карантинным режимом выезд-въезд в Геранбой ограничен, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Как отмечается, сотрудники Геранбойского РОП работают в усиленном режиме.

Проводя просветительские работы среди граждан на территории района, сотрудники РОП призывают их по возможности оставаться дома. Лиц старше 65 лет сотрудники полиции сопровождают до дома, предупреждая их о необходимости того, чтобы они не выходили на улицу.

(Текст: Кямаля Сеидова)