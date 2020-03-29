Минкультуры Азербайджана начало новый проект

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана начало новый проект под названием "Занимайся творчеством дома (#yaradıcılığıevdəöyrən) - открой себя и стань известным благодаря своим навыкам". Об этом сообщили в воскресенье Trend в минкультуры.

"В связи с угрозой коронавируса Оперативный штаб при Кабмине принял решение об объявлении на территории страны особого карантинного режима. Проект #yaradıcılığıevdəöyrən инициирован министерством для онлайн-продвижения сферы культуры, организации полезного времяпровождения граждан на дому. Проект позволит людям открыть в себе новые творческие навыки", - говорится в сообщении.

В рамках проекта предусматривается ежедневный показ передачи "Yaradıcılığı evdə öyrən" (Занимайся творчеством дома). В течение тех 30-45 минут, когда передача будет в эфире одного из телеканалов, она также будет транслироваться в режиме онлайн на страницах министерства в социальных сетях Facebook и İnstagram и на Youtube канале.

Многие деятели искусства уже разместили короткие видеоролики с призывом к гражданам присоединиться к проекту #yaradıcılığıevdəöyrən. В его рамках пользователи смогут снять на видео обретенные благодаря проекту навыки, поделиться видеороликом с хештегом #yaradıcılığıevdəöyrən и отметить в нем официальную страницу министерства в Facebook. Авторы первых трех видеороликов, наиболее понравившихся другим пользователям, будут награждены ценными призами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)