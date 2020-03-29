Минздрав Азербайджана распространил общую просветительскую информацию о медицинских масках

БАКУ/Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана распространило общую просветительскую информацию о медицинских масках, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на ведомство.

По данной информации, медицинская маска - средство индивидуальной защиты, предусмотренное для предохранения дыхательных путей от патогенных вирусов и бактерий, передаваемых воздушно-капельным путем, различных частиц субмикронного размера (вызывающих аллергическую реакцию), вредных паров и аэрозолей, биологических жидкостей, пыли и других веществ.

Данное средство активно применяется в медучреждениях, косметологии, производстве, в быту.

Одноразовые медицинские маски бывают стерильными и нестерильными.

К первой категории относятся маски, произведенные с соблюдением особой технологии, на поверхности которых нет каких-либо микроорганизмов. Они в основном используются в операционных и лабораторных условиях. Поверхность, обработанная дезинфекционными средствами и ультрафиолетовыми лучами, считается "чистой". При контакте с обычной поверхностью стерильные маски перестают быть таковыми.

Вторая категория масок (нестерильные) - это все другие маски, которыми пользуются в остальных сферах, в том числе в быту, в медучреждениях, на производстве. Эти маски делятся на множество подвидов.

Также они классифицируются по типам потребителей, для которых предусмотрены:

- для новорожденных и детей до 5 лет предусмотрены маски размером 12 x 7 сантиметров;

- для детей от 5 до 14 лет - размером 14 x 8 сантиметров;

- для взрослых - размером 17 x 9,5 сантиметра.

По назначению маски делятся на следующие категории:

• хирургические;

• процедурные;

• стоматологические.

Производители средств индивидуальной защиты также предлагают классификацию масок по цвету:

• маски, на которые нанесены абстрактные изображения, рисунки, широко используются в основном в детских медучреждениях. Помимо защитных свойств они также облегчают адаптацию маленьких пациентов к незнакомой среде, налаживание связей с медперсоналом;

• цветные маски производятся, пакуются и реализуются в неординарных тарах, помимо защитных свойств рассчитаны на улучшение настроения;

• черные медицинские маски - это усиленные дополнительной защитой маски, используемые в косметологических салонах, на производстве, и обеспечивающие дополнительную защиту благодаря субмикрофильным частицам.

Все цветные маски гипоаллергенны.

По структуре маски делятся на четыре группы:

1. Многоразовые марлевые маски с лямками обеспечивают защиту в течение 2-3 часов. По истечению данного срока, для повторного использования маска должна быть обработана особым способом (мытье, кипячение либо обработка дезинфицирующим раствором).

2. Неплетеные трехслойные процедурные маски. Такие одноразовые средства индивидуальной защиты широко применяются в сферах, где нет особых требований к стерильности. Уровень фильтрации данных масок крайне высок - приблизительно 96 процентов.

3. Неплетеные четырехслойные маски особого назначения (хирургические) обладают усиленными характеристиками, удвоенным слоем фильтрации. Уровень фильтрации данных масок самый высокий - 99,9 процента.

4. Плетеные угольные маски незаменимы при работе в пыльных условиях, в химических лабораториях. Угольные маски защищают от всех известных представителей патогенной микрофлоры, а также мельчайших частиц.

Защитные маски должны носить больные и их близкие в период пандемии. Ввиду большого риска инфицирования также обязательным является ношение маски и для медперсонала. Таким образом маски предусмотрены для больных, а также для сторон, контактирующих с ними.

Важное значение имеет правильное использование и ношение маски. Надевая, снимая и во время ношения маски следует свести к минимуму контакты с ней. Максимально плотно натянуть маску на лицо по всему периметру.

Во время ношения маски следует соблюдать определенные правила:

• в сложных условиях эпидемии маску следует менять каждые два часа;

• в условиях пыли - каждые 3-4 часа;

• в обычных условиях - максимум через каждые 6 часов.

После использования маски ее следует утилизировать в соответствующем порядке, вымыть руки с мылом, затем обработать дезинфицирующим средством.

Защитные маски следует носить только в случаях необходимости, в местах массового скопления людей.