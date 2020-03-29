В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом – Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 27 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в воскресенье Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем находятся 190 человек с активной формой коронавируса, в связи с их лечением продолжаются необходимые меры.

Чтобы не допустить широкого распространения инфекции, от граждан требуется действовать в соответствии с мерами по самоизоляции и серьезно соблюдать особый карантинный режим.

(Текст: Кямаля Сеидова)