В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом – Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 27 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в воскресенье Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.
В настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем находятся 190 человек с активной формой коронавируса, в связи с их лечением продолжаются необходимые меры.
Чтобы не допустить широкого распространения инфекции, от граждан требуется действовать в соответствии с мерами по самоизоляции и серьезно соблюдать особый карантинный режим.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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