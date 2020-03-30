В Азербайджане названы объекты, не работающие во время карантина

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана назвало объекты, приостановившие работу на период особого карантинного режима, сообщает в понедельник Trend.

Как сказал глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов, это парикмахерские и салоны красоты, мойки автомобилей, цеха по авторемонту, магазины по продаже запчастей, магазины стройматериалов, химчистки, магазины по продаже комбикормов.

В связи с работой зоомагазинов никаких ограничений нет.

Отметим, что для защиты здоровья населения в период особого карантинного режима, введенного в связи с угрозой коронавируса, на территории республики, в том числе в Баку, работа некоторых объектов приостановлена, ряд объектов продолжает работать.

(Текст: Кямаля Сеидова)