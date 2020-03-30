В Азербайджане предложено присвоение особого статуса врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено присвоение особого статуса врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом.

С таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) выступила депутат Малахат Ибрагимгызы, сообщает в понедельник Trend.

«Отрадно, что таких случаев нет. Но если такое произойдет, то этим людям должен быть присвоен особый статус», - сказала она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)