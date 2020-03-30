В Азербайджане средства реабилитации для лиц с инвалидностью будут доставляться на дом (версия 2)
Первая версия в 13:37
БАКУ /Trend/ - Лицам с инвалидностью в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе средства реабилитации будут доставляться на дом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Доставка средств реабилитации Протезно-ортопедическим реабилитационным центром будет осуществляться в период особого карантинного режима, объявленного в стране.
Для обеспечения этими средствами (инвалидная коляска, волкер, костыли, трость и прдр.) лица с инвалидностью могут обращаться по телефонам:
077 489 90 00, 077 489 90 04 и 077 489 90 05.
На основании обращения средства реабилитации будет доставлены по адресу в течение 5 дней.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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