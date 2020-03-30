Парламент Азербайджана утвердил изменение в закон о Градостроительном и строительном кодексе (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Внесено изменение в закон «Об утверждении, вступлении в силу и правовом регулировании в связи с этим Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана», сообщает в понедельник Trend.
Изменение было утверждено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Согласно изменению, положение, указанное в первом предложении ст. 11.1 Кодекса касательно соответствия строительных проектов документам в сфере градостроительства, вступит в силу не через 7, а через 8 лет с вступления Кодекса в силу.
Напомним, что Градостроительный и строительный кодекс был утвержден 29 июня 2012 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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