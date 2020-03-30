Yelo Bank повышает уставной капитал на 30 млн манатов

Один из самых устойчивых банков Азербайджана, Yelo Bank, повышает уставной капитал на 30 млн. манат.

Как говорится в сообщении банка, Наблюдательный Совет принял решение рекомендовать акционерам повышение уставного капитала. Данное предложение будет рассмотрено на Общем собрании акционеров, которое состоится 20 апреля 2020 года. С учетом этой докапитализации уставной капитал Yelo Bank достигнет 378 млн. манатов.

По словам председателя Наблюдательного Совета Yelo Bank Марины Кулишовой, ключевыми факторами для увеличения капитала банка является поддержка клиентов в период сложной международной экономической ситуации, а также реализация новых инициатив, направленных на рост бизнеса и улучшение его эффективности.

В 2020 году, в рамках процесса ребрендинга и оптимизации процессов, запланирован переезд головного офиса банка и объединение разрозненных подразделений головного офиса в новое административное здание, которое будет отвечать концепции "Яркий банкинг" ("Brighter banking"). "Всем известно, что мы меняем подход к банковскому обслуживанию. Кроме того, наши ряды пополняются десятками опытных, профессиональных и молодых специалистов, которые хотят и видят себя частью нового яркого движения в развитии банковских услуг и технологий. Учитывая эти факторы, акционеры банка стараются создать благоприятные условия для деятельности наших коллег. Я уверена, что новый офис еще более воодушевит команду Yelo и даст еще большую мотивацию делать банкинг ярче", - добавила Марина Кулишова.

Отметим, что мажоритарным акционером банка с 2008 года является ООО "Topaz Investment Limited" (95.68%), другие акционеры - физическое лицо и ISR Holding.