В Азербайджане социальными услугами охвачены 11700 человек (ФОТО) (версия 2)
Первая версия в 13:34
БАКУ /Trend/ - С 24 по 30 марта на call-center «142» министерства труда и социальной защиты населения поступило 20 253 обращений от жителей Баку и регионов республики, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минтруда.
Из них 4555 были связаны с обращениями по оказанию социальных услуг.
Учитывая, что 2208 лиц лица в возрасте старше 65 лет для них стали оказываться социальные услуги на дому.
Таким образом, число обеспеченных социальными услугами достигло 11 700 человек.
Этим гражданам за свой счет при поддержке волонтеров оказывается помощь в делах по домашнему хозяйству, приобретению товаров первой необходимости, лекарств , оплате коммунальных услуг и т.д.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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