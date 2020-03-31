Азербайджан будет использовать дроны при дезинфекции (версия 2)
Первая версия в 14:15
БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет использовать дроны при дезинфекции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на АН Азербайджана.
«Агродрон», созданный резидентом ООО «Парк науки и технологий» при Парке высоких технологий НАНА для распыления лекарственных средств на сельскохозяйственных угодьях, приспособлен для проведения дезинфекции против нового вида коронавируса COVİD-19.
Прикрепленные к дрону емкости и система распыления позволяют обрабатывать дезинфицирующим раствором установленную территорию с определенной высоты.
Интегратором системы является другой резидент Парка высоких технологий НАНА - ООО Azeltech.
Отметим, что для дезинфекции территорий дроны широко применяются в Китае, Италии, Франции, Испании, Тайване и других странах, где в настоящее время распространена пандемия COVİD-19.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)