В Азербайджане растут средства Фонда поддержки борьбы с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом перечислено 103 018, 535 тысячи манатов, сообщает во вторникTrend.

Пожертвования сделали 1734 юридических и 4 149 физических лиц.

Так, министерство экономики перечислило в Фонд 1,2 млн манатов.

Сотрудники министерства и его структур поддержали эту благородную инициативу заработной платой и отдельными добровольными пожертвованиями.

К социальной акции присоединились Аппарат и региональные филиалы министерства, Госслужбы при министерстве, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк», ОАО «Тамиз шахар», Фонд развития предпринимательства, AZPROMO и др. структуры.

Напомним, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом создан указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Целью Фонда является оказание финансовой поддержки мероприятиям, осуществляемым в Азербайджане для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в рамках борьбы с ней.

Охрана здоровья населения в Азербайджана, его медицинское обслуживание в соответствии с мировыми стандартами являются одними из приоритетов социально-экономической политики, осуществляемой в стране. Расширение географии распространения новой коронавирусной инфекции, распространившейся в последние месяцы в мире, обуславливает необходимость усиления соответствующих превентивных и профилактических мероприятий с целью предотвращения заражения этим заболеванием в нашей стране.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)