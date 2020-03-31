Бакинский метрополитен приостанавливает работу - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 движение поездов в Бакинском метрополитене приостанавливается до 20 апреля 2020 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На территории Азербайджана продолжаются медико-профилактические меры по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции.

Несмотря на это, инфекция на территории страны стремительно распространяется.

Несмотря на проведение соответствующей дезинфекции и других превентивных мер в общественном транспорте, метро как закрытое пространство, в силу отсутствия естественной вентиляции, в настоящее время создает условия для распространения вируса.

Также наблюдается несоблюдение дистанции пассажирами и требований карантинного режима.

Пассажирские перевозки в Баку будут осуществляться экспресс-автобусами и регулярными автобусными маршрутами.

Интервалы между автобусами будут регулироваться в зависимости от пассажиропотока.

Также, для избежания возможного плотного пассажиропотока, по экспресс-линиям пущены дополнительные автобусы.

(Текст: Кямаля Сеидова)