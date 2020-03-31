В Баку установится нестабильная погода

Общество 31 марта 2020 17:54 (UTC+04:00)
В Баку установится нестабильная погода

БАКУ /Trend/ - Со 2 апреля до утра 3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове установится нестабильная погода, временами ожидается дождь, местами сильный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Со второй половины дня 2 апреля и до утра 3 апреля скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

В районах Азербайджана завтра, со второй половины дня, погода изменится и будет нестабильной до субботнего вечера, временами ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах прогнозируется снег. Скорость западного ветра с полудня 2 апреля до второй половины 3 апреля составит 15-20 м/с, с усилением местами до 23 м/с.

В реках не исключено повышение уровня воды.

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