Главный инфекционист Азербайджана: Несоблюдение карантинных мер ведет к той же ситуации, что и в развитых странах (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев обратился к гражданам страны с тем, чтобы они учитывали серьезность коронавирусной угрозы и соблюдали карантинные меры.

В самых развитых странах мира – США, Италии, Испании, Великобритании стремительно множатся случаи инфицирования, сказал во вторник Trend Джалал Исаев.

"Дело дошло до того, что в отделениях реанимации европейских клиник не работают аппараты искусственного дыхания. Пожилых отключают от аппаратов, и подключают к ним молодых. Такие случаи уже зафиксированы в Европе, и граждане Азербайджана должны это учесть", - сказал он.

Исаев отметил, что благодаря карантинным мерам, проводимым в Азербайджане, масштаб заболеваемости невысок. Но и Азербайджан не застрахован от распространения этого заболевания: «Если граждане не будут соблюдать рекомендации, карантинные меры, говорить, что «со мной ничего не случится», то эта ситуация ожидает и Азербайджан. Поэтому все должны строго соблюдать карантинные меры, рекомендации и введенные запреты. Эти меры осуществляются не только Азербайджаном, но и другими странами мира по рекомендации ВОЗ».