МВД Азербайджана: Журналистам нельзя использовать автомобили в личных целях

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана внесло ясность в информацию о получении представителями СМИ, в том числе сотрудниками структур, осуществляющих беспрерывную деятельность, а также лицами, которым разрешено передвигаться на улицах, sms-разрешения для похода в магазины и аптеки.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, вышеуказанным лицам не требуется получение разрешения посредством sms по номеру 8103.

Согласно информации, сотрудники СМИ могут беспрепятственно ездить на работу. Однако запрещено использовать транспортные средства в личных целях.