МВД Азербайджана: Журналистам нельзя использовать автомобили в личных целях
БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана внесло ясность в информацию о получении представителями СМИ, в том числе сотрудниками структур, осуществляющих беспрерывную деятельность, а также лицами, которым разрешено передвигаться на улицах, sms-разрешения для похода в магазины и аптеки.
Как сообщили в субботу Trend в министерстве, вышеуказанным лицам не требуется получение разрешения посредством sms по номеру 8103.
Согласно информации, сотрудники СМИ могут беспрепятственно ездить на работу. Однако запрещено использовать транспортные средства в личных целях.
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