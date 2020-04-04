В Баку за нарушения карантинного режима арестованы 9 человек

БАКУ/Trend/ - Сотрудниками органов внутренних дел республики в период с третьего по четвертое апреля было выявлено 11 фактов нарушения карантинного режима, в том числе нв трех объектах общественного питания в городе Баку. Их владельцы были оштрафованы.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе министерства внутренних дел, в течение суток за попытку пересечения специальных постов полиции, организованных в городах и районах республики, в том числе промежуточных и вспомогательных за пределами этих постов, были оштрафованы в общей сложности 5062 человек, из них в городе Баку - 3718 человек по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, 9 человек арестованы в административном порядке.

Согласно данным, министерство призывает граждан неукоснительно соблюдать все правила установленные Оперативным штабом при Кабинете министров.