В Азербайджане зарегистрировано около 500 тысяч разрешений для физических лиц

БАКУ /Trend/ - Пятого апреля на запросы граждан через "Систему получения разрешений и мониторинга во время применения особого карантинного режима" начали предоставляться разрешения.

Об этом сообщили Trend в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

В связи с получением разрешений для сотрудников, были зарегистрированы 494 307 разрешений посредством портала icaze.e-gov.az, в том числе 32 112 - для государственных и частных организаций, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

В связи с получением разрешений для сотрудников, посредством портала icaze.e-gov.az были зарегистрированы 494 307 разрешений, в том числе 32 112 - для государственных и частных организаций, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Для получения гражданами разрешений покинуть свои дома по различным нуждам, на короткий номер 8103 было отправлено 456 тысяч SMS-сообщений с 223 тысяч мобильных номеров, из которых около 284 тысячи сообщений (то есть 62 процента) не были подтверждены, так как они были отправлены не по теме и никак не соответствовали установленным правилам получения разрешения на выход из дома.

В Агентстве отметили, что отправка SMS-сообщений, не соответствующих условиям функционирования системы, препятствует своевременной отправке SMS гражданам, желающим покинуть место жительства по мере необходимости: "Мы призываем всех граждан избегать подобного, иначе это будет расценено как нарушение требований карантинного режима. Мы рекомендуем гражданам отправлять SMS-запросы за 30-60 минут до того, как они планируют покинуть дом. Ответное сообщение (разрешение) придет в течение одного часа".