Азербайджан и Турция подали заявку на включение балабана в Список культурного наследия ЮНЕСКО (версия 2)
Первая версия в 11:45
БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция подали заявку на включение балабана в Список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.
В министерстве отметили, что также были поданы заявки на включение в список иных объектов, среди которых один - национальный, три - многонациональные.
Сообщается, что культура чая, балабан и анекдоты о Молле Насреддине представлены как многонациональные объекты.
Так, заявка на включение балабана в Список представлена совместно Азербайджаном и Турцией, анекдоты о Молле Насреддине – совместно Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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