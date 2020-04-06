В Азербайджане выявлены 57 новых фактов инфицирования коронавирусом, выздоровели 12 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 57 новых фактов инфицирования коронавирусом, 12 человек выздоровели, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный Штаб.

За прошедший период из инфицированных 641 человека излечились 44, скончались семеро, в больницах особого режима продолжается лечение 590 человек. Состояние 11 из них тяжелое, 17 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

В целом проводится обследование 4 321 человека, помещенных в различные карантинные зоны республики.

Для установления фактов инфицирования за прошедший период было проведено свыше 45 тысяч тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)