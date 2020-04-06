Ветреная погода в Азербайджане сохранится до завтрашнего утра

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего утра погода на территории Азербайджана изменилась, местами дул сильный северо-западный ветер, в большинстве районов идут дожди, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная скорость ветра в Баку, Хачмазе и Сумгайыте достигла 22 м/с, Бине, Аляте – 20 м/с, Забрате, Маштаге – 18 м/с, Пираллахи – 15 м/с, на Нефтяных Камнях – до 17 м/с.

Ветреная погода сохранится до завтрашнего утра.

В Сарыбаше (Гах), Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Дашкесане, Гекгеле, Гяндже, Шамкире, Балакене, Шеки, Билясуваре и Кишчае (Шеки) шли дожди.

До 9 апреля на территории страны ожидаются осадки, местами прогнозируются дожди, в горных территориях снег, местами сильный.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)