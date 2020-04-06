В Азербайджане изменен график выплаты пенсий и пособий - минтруда (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения, Центральный банк и Ассоциация банков Азербайджана доводят до сведения населения, что во избежание очередей перед банкоматами график выплат трудовых пенсий, социальных пособий, стипендий и компенсаций, а также адресной государственной социальной помощи изменен на период особого карантинного режима, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минтруда.

Выплата пенсий по Сумгайыту и Абшеронскому району, Сабаильскому, Ясамальскому, Бинагадинскому, Насиминскогму и Гарадагскому районам Баку будет осуществлена 8 апреля, по Низаминскому, Наримановскому и Хатаинскому районам - 9 апреля, Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам – 10 апреля, другим районам республики, а также госслужащим и лицам военных и специальных званий - 15 апреля.

В период особого карантинного режима пособия, стипендии и компенсации будут выплачены 20 и 21 апреля, адресная государственная социальная помощь – 28 апреля.

Все выплаты можно получить в любом банкомате, а также в любых банкоматах и платежных терминалах «Азерпочт» без удержания процентов.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться в call-center «142»

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)