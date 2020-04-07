Омбудсмен: Самому старшему из помилованных 87 лет

БАКУ /Trend/ - Самому старшему из лиц, помилованных распоряжением главы азербайджанского государства, 87 лет.

Об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, передает во вторник Trend.

"В результате гуманистического шага главы государства 176 осужденных, принадлежащих к возрастной группе старше 65 лет, были освобождены", - сказала она.

Напомним, что шестого апреля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц".

На основе рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, 176 осужденных были освобождены от неотбытой части наказания.

В целом за период независимости в Азербайджане были подписаны 66 распоряжений о помиловании и 11 актов амнистии.