Завтра днем в Баку осадков не ожидается

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 775 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, на горных территориях - снег, днем в большинстве районов осадки постепенно уменьшатся. Местами туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 5, в высокогорных районах - 8-12 градусов мороза, днем - 3-6 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)