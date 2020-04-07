Главный инфекционист Азербайджана о сроке особого режима карантина

БАКУ /Trend/ - Если ограничения, введенные в стране в связи с карантином, будут соблюдаться до 20 апреля, то не будет необходимости продлевать этот срок.

Об этом во вторник сказал Trend главный инфекционист министерства здравоохранения Джалал Исаев.

По его словам, данный срок установлен с учетом инкубационного периода заболевания в 14-20 дней.

"Если население добровольно будет соблюдать установленные ограничения, то распространение инфекции можно будет пресечь. Даже в китайском городе Ухань с населением 11 миллионов человек остановили эпидемию благодаря соблюдению людьми таких ограничений. И мы можем предотвратить вспышку заболевания строго соблюдаю правила карантина", - сказал Исаев.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)