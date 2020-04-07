Госкомтаможни Азербайджана подготовил еще один социальный видеоролик

БАКУ /Trend/ - В целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) правительство Азербайджана предпринимает все необходимые шаги, принимает неотложные меры. Таможенная служба подготовила еще один социальный видеоролик с учетом актуальности борьбы с угрозой распространения COVID-19.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Предоставляем вниманию данный ролик:

https://www.youtube.com/watch?v=_u5tRYPg-uM&feature=youtu.be