Госкомтаможни Азербайджана подготовил еще один социальный видеоролик
БАКУ /Trend/ - В целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) правительство Азербайджана предпринимает все необходимые шаги, принимает неотложные меры. Таможенная служба подготовила еще один социальный видеоролик с учетом актуальности борьбы с угрозой распространения COVID-19.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.
Предоставляем вниманию данный ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=_u5tRYPg-uM&feature=youtu.be
Национальная солидарность позволит выйти из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями – Эльшад Мирбашир оглу (версия 2)
Лента новостей
Глава государства своим гуманным шагом даровал нам свободу - помилованный в Азербайджане заключенный
ОАО "Азерэнержи" подготовило видеоролик под заголовком "Мы трудимся для вас. Вы ради нас оставайтесь дома!"
Антимонопольный комитет Узбекистана начинает прием предложений от предпринимателей в связи со снижением пошлин
Али Гусейнли: Азербайджан не позволит представителям пятой колонны воспользоваться ситуацией и совершить провокацию
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов (ФОТО)
Национальная солидарность позволит выйти из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями – Эльшад Мирбашир оглу
Афаг Султанова: Для защиты от коронавируса призываю всех соблюдать правила и оставаться дома (ВИДЕО)
Муса Гасымлы: Главные приоритеты политики Президента Ильхама Алиева - здоровье, безопасность и благополучие населения
Ильяс Гусейнов: Организация местного производства предотвратит искусственный рост цен на медицинские маски
Хикмет Бабаоглу: Решение главы государства о помиловании в критический момент является примером большого гуманизма
Рамиль Гасан: Уверен, что лица, помилованные в результате гуманистического шага главы государства, сделают правильные выводы