Объявлены дни регистрации для обращения безработных в электронном порядке

БАКУ/Trend/ - Объявлены дни подачи заявлений на регистрацию безработных по районам и городам в электронном виде.

Как сообщили Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения, для рассмотрения права на получение единовременной выплаты с учетом большого количества обращений о регистрации безработных лиц, оно представляет график обращений в электронном порядке по городам и районам страны.

Лица, которые соответствуют статусу безработных, могут подать электронное заявление через портал www.e-social.az в дни, указанные в том же графике для своего региона (города). http://sosial.gov.az/post/3320.

Отметим, что это ограничение будет снято с 12 апреля.

Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут обратиться по телефону в районный (городской) Центр занятости в любой день в период особого карантинного режима, для регистрации в качестве безработных. Телефонные номера районных (городских) Центров занятости можно узнать, по ссылке http://social.gov.az/laq-nomrlri.